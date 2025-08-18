Sivasspor ile Sivas Belediyesi iştiraki Özbelsan arasında 2025-2026 sezonunu kapsayan isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

İmza töreni, BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenirken, törende Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Özbelsan Genel Müdürü Yunus Kantar hazır bulundu.

Anlaşma kapsamında Özbelsan, yeni sezonda Sivasspor’un hem isim hem de forma göğüs sponsoru olacak.

