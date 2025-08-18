“Drift Atarak Çevreye Rahatsızlık Veriyor” başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, araç sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 48 bin 559 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

“Kurallara Uyalım Lütfen” paylaşımında görülen araç sürücüsüne 1.986 TL ceza kesildi.

Ayrıca “İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş” başlıklı paylaşıma konu araç da ekipler tarafından belirlendi. Söz konusu aracın plakasına 993 TL para cezası uygulandı.

Kayseri Emniyeti, vatandaşların huzurunu bozacak şekilde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.