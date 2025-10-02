Kaza, saat 10.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi ile Fabrika Sokak kesişiminde meydana geldi. A.E.Z. idaresindeki 41 MA 7895 plakalı motosiklet ile F.I. hakimiyetindeki 34 BLC 466 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan motosikletten düşen A.E.Z., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından A.E.Z., ambulansla İzmit ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. A.E.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)