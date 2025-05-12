Sözcü Televizyonunda Özlem Gürses’in programına katılan emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili yaptığı yorumda “Biz ikinci aşamaya geçiyoruz, Meclis’in içinde özerk ve federal yapıya doğru gideceğiz” demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK'nın duyurduğu tarihi kararın ardından ortaya atılan, “Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, 'Bu karar sonrası anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı' iddiası dezenformasyondur.

Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.

Türkiye’nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."