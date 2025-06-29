Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Sakarya Taraklı'da başlayan ve çevre ilçelere sıçrayan yangına ilişkin paylaşım yaptı.

"Orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyorum"

Başkan Güngör'ün sıcak havalardan kaynaklı yangınlar için şu ifadeleri kullandı: "Sakarya Taraklı’da başlayıp Gölpazarı sınırını aşan ve ayrıca komşu İlçemiz Göynük’teki orman yangınlarını büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

Sıcak havalarda çıkan orman yangınları nasıl önlenir?

Sıcak havalarda çıkan orman yangınlarını önlemek için alınabilecek önlemler hem bireysel hem de toplumsal düzeyde oldukça önemlidir. İşte orman yangınlarını önlemek için yapılması gerekenler:

Orman Yangınlarını Önlemenin Yolları

1. Ateş Yakmaktan Kaçının

Piknik alanları dışında ateş yakılmamalı .

Ateş yakıldıysa tamamen söndürülmeden bırakılmamalı.

Mangallar, kamp ateşleri, sigara izmaritleri en yaygın yangın nedenlerindendir.

2. Sigara İzmaritlerine Dikkat

Ormanlık alanlarda sigara içilmemeli , içiliyorsa izmarit sönmeden atılmamalı .

Cam şişe veya cam atıklar da güneş ışığını yansıtarak yangın başlatabilir.

3. Cam ve Yanıcı Maddeleri Doğaya Bırakmayın

Güneş ışığını büyüteç gibi yansıtan cam şişeler, aynalar ve metaller, kuru otları tutuşturabilir.

4. Anız ve Bahçe Artıkları Yakılmamalı

Tarlalarda yapılan anız yakımı rüzgârla kontrol dışına çıkabilir.

Tarla kenarında ateş yakmak yasaktır ve cezaya tabidir.

5. Ormanlık Alanlara Araçla Girmeyin

Araçlardan çıkan egzoz ısısı, katalizör sıcaklığı kuru otları tutuşturabilir.

Kurumsal ve Toplumsal Önlemler

6. Erken Uyarı Sistemleri Kurulmalı

Yangın ihtimaline karşı drone, kamera ve termal izleme sistemleri kullanılmalı. Altındağ Metruk Binalarla mücadele ediyor İçeriği Görüntüle

7. Yangına Müdahale Ekipleri Hazır Olmalı

Belediyeler ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hazır ve eğitimli olmalı.

Su tankları, helikopter ve uçak gibi araçlar bakımlı ve ulaşılabilir olmalı.

8. Halk Bilgilendirilmeli

Özellikle yaz aylarında broşürler, TV spotları, sosyal medya paylaşımları ile halk uyarılmalı.

9. Orman Girişleri Kısıtlanmalı

Aşırı sıcak ve rüzgârlı günlerde ormanlık alanlara girişler yasaklanabilir.

10. Yasal Düzenlemeler ve Denetim

Orman suçlarına karşı caydırıcı cezalar uygulanmalı ve denetimler sıklaştırılmalı.