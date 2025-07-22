Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Lise Tanıtım Günleri” etkinliği başladı. Etkinlikte, öğrenciler ve velilere liseler hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Nallıhan Alparslan Türkeş Parkı'nda kurulan stantlarda, liselerin idarecileri öğrenci ve velilerle bir araya gelerek okullarını tanıttı. Katılımcılar, hem akademik hem de sosyal imkânlar hakkında detaylı bilgilere ulaştı.

Etkinliğe katılan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, amaçlarının öğrencilerin daha bilinçli lise tercihleri yapmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Lise Tanıtım Günleri, 23 Temmuz Salı günü de devam edecek. Etkinlik, saat 10.00-17.00 arasında Çayırhan Hüsamettin Değirmenci Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilecek.