Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek “1920 Koşusu” nedeniyle kentte birçok yolun geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Hangi Yollar Kapanacak?

Yapılan açıklamaya göre, koşu GMK Bulvarı üzerindeki Anadolu Ajansı binası önünden başlayacak. Bu kapsamda saat 08.30’dan itibaren şu yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak:

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın Demirtepe Köprü Altı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

Celal Bayar Bulvarı’ndan Anadolu Meydanı istikametine iniş yan varyantlarının tamamı

Kazım Karabekir Caddesi’nin Ulaştırma Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü

Dögol Caddesi’nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı

Alternatif Güzergâh Uyarısı

Ayrıca;

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arası

Akdeniz Caddesi’nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arası

Gençlik Caddesi’nin Necatibey Caddesi ile Anıt Caddesi arası

Anıt Caddesi’nin tamamı

ve bu yollara bağlanan tüm cadde, sokak ve varyantlarda da çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.