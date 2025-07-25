Ankara’nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi’nde doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında içme suyu iletim hattı zarar gördü. Hattın, ASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait olmadığı belirtildi.

Zarar gören hattın KİAŞ Lojmanları’na su taşıdığı, olayın ardından ASKİ ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi. ASKİ, hattı baypas ederek içme suyu depolarına tekrar su akışı sağlandığını açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kesintinin geçici olduğu ve müdahalenin ardından suyun yeniden verildiği bildirildi.