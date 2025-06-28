Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sokak hayvanlarının sıcak etkilenmemesi için su kapları ve mama dağıtıldı. Bir Sevdadır Nallıhan Grubu Facebook yöneticisi Kübra Demir'in projesine ilçedeki tüm hayvan severler katıldı.

Programa Nallıhan Özel Mavi Boncuk Rehabilitasyon merkezi Müdürü İhsan Koran ile Rehabilitasyon öğretmenleri, Hayvan Severler ile engelli öğrencilerin katılması dikkat çekti.

Bir Sevdadır Nallıhan Grubu yöneticisi Kübra Demir yaptığı açıklamada "Bu sıcak günlerde sokak hayvanlarına su ve mama dağıtmak istedik. Programa Nallıhan Mavi Boncuk Özel Rahibilitasyon merkezi Müdürü İhsan Koran, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederim. Köpek ve kediler dışında bugün sokaklarda susuzluktan kıvranan Kaplumbağalara da su verdik. Çok mutluyuz" dedi