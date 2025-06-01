Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ragıp Tüzün Parkı içerisinde yapımı devam eden sosyal tesis çalışmalarını inceledi. Özellikle emekliler başta olmak üzere tüm Yenimahallelilere hizmet verecek şekilde planlanan tesis, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlayacak.

Başkan Yaşar, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, “Ragıp Tüzün Parkımızın içerisinde yer alan ve hem emeklilerimiz hem de tüm Yenimahallelilerin faydalanabileceği bu sosyal tesis, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek, dinlenme ve sosyalleşme alanı olacak. Halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz,” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanan sosyal tesis, kafe, dinlenme alanları ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek donanımıyla dikkat çekiyor.

Yaşar ayrıca, “Görevde olduğumuz sürece vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak, onları bir araya getirecek projeleri önceliklendirmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.