Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, samanlık ve hayvan damını tamamen kullanılmaz hale getirdi. Yangında mahsur kalan 1 buzağı ise öldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Orhangazi- İznik yolu üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, evin bahçesinde bulunan hayvan damının yanında yapılan tadilat sırasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, samanların yanı sıra hayvan damını da sardı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangında hayvan damı tamamen yanarken içeride bulunan bir buzağı kurtarılamadı.