Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü sporcusu Emine Gögebakan, Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Gösterdiği üstün performansla kürsünün zirvesine çıkan Gögebakan, hem kulübüne hem de Türkiye’ye büyük sevinç yaşattı. Bu sonuçla birlikte ASKİ Spor, 2025 yılında olimpik branşlarda ülkemize kazandırılan iki dünya şampiyonluğunun da sahibi oldu.

ASKİ Spor yetkilileri, Emine Gögebakan’ın elde ettiği başarının Türk taekwondosuna büyük moral kattığını belirterek, genç sporcunun gelecekte olimpiyatlarda da ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.