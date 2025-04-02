Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ başkentte yaşanacak sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için yağmur suyu ızgaralarını, sel kapanlarını ve alt geçitleri temizliyor.

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "ASKİ ekiplerimiz, olası sel ve su taşkınlarını önlemek için Başkent genelindeki yağmur suyu ızgaralarını, sel kapanlarını ve alt geçitleri düzenli olarak temizliyor. Tıkanıklık tespit edilen ızgaralar ve sel kapanlarını temizleyerek Başkentimizi daha güvenli hale getirdik." ifadeleri kullanıldı.