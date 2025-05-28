Mamak Belediyesi, Aşık Mahzuni Şerif için anma programı düzenliyor. Etkinlik 30 Mayıs Cuma Günü, saat 17.00'de Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Belediye konuyla ilgili yaptığı açıklama; "Bir Halk Ozanı, Bir Yürek! Anadolu’nun sesi, halkın vicdanı, büyük ozan Aşık Mahzuni Şerif’i türküleriyle anıyoruz." dedi

Aşık Mahzuni Şerif kimdir?

Aşık Mahzuni Şerif, Türk halk müziği geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan halk ozanıdır. Gerçek adı Şerif Cırık olan Mahzuni, 17 Kasım 1939 tarihinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünde doğmuştur. 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya'nın Köln kentinde hayatını kaybetmiştir. Hayatı ve Sanatı Alevi-Bektaşi kültüründen gelen Mahzuni, küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmaya ve şiir yazmaya başlamıştır.

Ankara'daki askeri okulda elektrikçilik eğitimi almış , ancak sanata olan ilgisi nedeniyle bu alanda devam etmemiştir.

1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında tanınmaya başlamış, hem sözleri hem de sesiyle büyük kitlelere ulaşmıştır. Eserleri ve Temaları Mahzuni Şerif, yaklaşık 450 plak , 50'den fazla kaset ve 9 kitap bırakmıştır.

Eserlerinde sıkça halkın sorunlarını , yoksulluğu , adaletsizliği , özgürlük ve barışı işlemiştir.

Politik duruşu nedeniyle birçok kez yargılanmış, hapse atılmış ve sansüre uğramıştır.

En bilinen türkülerinden bazıları şunlardır: Başkan Şahin'den Mamak’a çağrı: "İkizler Band’a destek olalım! İçeriği Görüntüle Dom Dom Kurşunu Yuh Yuh İşte Gidiyorum Merdo Nem Kaldı

Mirası Aşık Mahzuni Şerif, sadece bir halk ozanı değil, aynı zamanda bir toplum önderi , eleştirmen , aktivist ve filozof olarak kabul edilir.

Sözlü kültürle yazılı kültürü birleştirerek halkın sesi olmuştur.

Ölümünden sonra da eserleri hâlâ birçok sanatçı tarafından seslendirilmekte ve dinlenmektedir.