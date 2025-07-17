Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyolda asfalt yüklü tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi ile Osmaniye şehir merkezi arasında bulunan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) Otoyolu’nda ilerleyen İbrahim Coşkun yönetimindeki 33 AVL 775 plakalı asfalt yüklü tankerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracı emniyet şeridinde durduran Coşkun, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Tankerde maddi hasar meydana gelirken, sürücü İbrahim Coşkun yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.