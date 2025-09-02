İnegöl’ün Orhaniye Mahallesi’nde akşam saatlerinde düzenlenen bir düğün, aranan bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla kaosa dönüştü. Uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Olcay B.’yi yakalamak isteyen polis ekipleri, düğüne müdahale etti. Şüphelinin yakınlarının direnişi üzerine biber gazı ve havaya ateş kullanıldı, arbede sırasında bir kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleşti. Uyuşturucu madde satışından kaydı bulunan Olcay B.’nin bir düğünde olduğu bilgisi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için düğüne gitti. Ancak şüphelinin yakınları, polis ekiplerinin müdahalesine engel olmaya çalıştı. Bu sırada biber gazı ve havaya ateş kullanılarak kalabalık dağıtıldı. Arbede sırasında fenalaşan bir kadın, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, şüphelinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)