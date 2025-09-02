Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Galatasaray, Trabzonspor’a KDV dahil 33 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 36 milyon Euro ödeyecek.

“Bu Camia Seninle Gurur Duyacak”

Trabzonspor, kaptanı Uğurcan Çakır için sosyal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı paylaştı. Açıklamada, altyapıdan yetişerek A Takım’a kadar yükselen milli kalecinin Trabzonspor’a kattığı değerler vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Trabzon’un sokaklarında büyüyen, hayallerini bu formayla süsleyen kaptanımız Uğurcan, sadece saha içindeki başarısıyla değil, duruşu ve karakteriyle de gönüllerimizde taht kurdu. Bugün, tarihi bir bonservis bedeliyle Trabzonspor’a veda ediyor. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı seninle her zaman gurur duyacak.”

Nurgül Günaydın/DHA