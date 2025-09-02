Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evine kimliği belirsiz iki kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için harekete geçti.

Vali: “En Kısa Sürede Yakalanacaklar”

Olay yerine gelen Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırıya ilişkin bilgi verdi. Vali Akbıyık, “Bir cam şişe içerisinde iki yanıcı madde atıldı. Mahallelinin hızlı müdahalesiyle yangın can ve mal kaybı olmadan söndürüldü. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz, şüphelileri yakalamak için yoğun çaba gösteriyor” dedi. Ayrıca şehir giriş-çıkışlarında güvenlik kontrollerinin artırıldığı belirtildi.

Başkan Aras’tan İlk Açıklama

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile eşi, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, gelişmeleri yakından takip etti. Başkan Köksal Aras, “Henüz kimlerin yaptığını bilmiyoruz. Bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Ailemizin sağlık durumu iyi” ifadelerini kullandı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)-