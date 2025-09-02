Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci için kayıt süreci başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-kayıtların 3 Eylül’de sona ereceğini, kayıtların ise 5 Eylül’e kadar devam edeceğini açıkladı.

Üniversiteye adım atmaya hazırlanan öğrenciler için kritik süreç resmen başladı. E-Devlet üzerinden yapılabilen e-kayıtların 3 Eylül’de tamamlanması gerektiğini hatırlatan YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

2025-YKS sonuçlarıyla üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylarımız için kayıt işlemleri başladı. Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak.



“Bu Fırsatı İyi Değerlendirin”

Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında, alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı mutlaka yaptırın. Elde ettiğiniz bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirin. Sizleri üniversitelerimizde görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak.”

Kayıt sürecinde öğrenciler, üniversitelere şahsen başvurabileceği gibi e-Devlet kapısı üzerinden online kayıt da gerçekleştirebiliyor.