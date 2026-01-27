Apple, uzun süredir yazılım desteği almayan eski model cihazlar için dikkat çeken bir adım attı. Şirket, iPhone 5S ve iPhone 6 modellerine yönelik yeni bir iOS 12 tabanlı yazılım güncellemesini kullanıma sundu.

2013 yılında tanıtılan iPhone 5S, bu güncellemeyle birlikte piyasaya çıkışından 13 yıl sonra yeniden yazılım desteği almış oldu. 2014’te satışa sunulan iPhone 6 için de aynı güncelleme yayımlandı.

Apple’ın sunduğu bu güncelleme, yeni özelliklerden çok güvenlik ve sistem sürekliliğine odaklanıyor. Güncelleme sayesinde iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonu gibi temel servislerin sorunsuz çalışmaya devam etmesi hedefleniyor. Aynı zamanda sistem sertifikalarının güncellenmesiyle, bu modellerin Apple servislerine erişimi korunmuş oluyor.

Teknoloji dünyasında nadir görülen bu hamle, Apple’ın eski cihazlara yönelik uzun vadeli destek yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı. Şirket, genellikle 5–6 yıl yazılım desteği sunduğu cihazlar için bu kez alışılmış sürenin çok ötesine geçmiş oldu.

Güncelleme, uyumlu cihazlarda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımları izlenerek indirilebiliyor.