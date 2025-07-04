Döşemealtı ilçesindeki yüzlerce dönümlük tarım arazilerinde hasat döneminin sona ermesiyle farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin farklı illerinden toplanan kök boyalarıyla boyanmış, Yörük motifleri başta olmak üzere çeşit çeşit motifle bezenerek dokunmuş eski halı ve kilimler, tarlalara seriliyor.

İlkbaharda tarım ürünlerinin hasadı için tarlalarda günlerce çalışan işçiler, bu sefer 40 derece sıcaklık altında halı ve kilimlerin renkleri solarak pastele dönüşmesi ve mikroplardan arınması için ter döküyor.

Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor.

Kentte etkili olan kavurucu sıcaklar, halıların daha fazla pastelleşmesini sağlıyor. Antalya sıcağı altında yazı geçiren halı ve kilimler, eylülden itibaren toplanmaya başlanıp yurt dışındaki satış bölgelerine gönderiliyor.

'Halılar Antalya sıcağı altında yaz mevsimini geçiriyor'

Döşemealtı ilçesindeki tarım arazilerine serilen el dokuması halıların ticaretini yapan şirketin saha sorumlusu Ayşe Akbaba, AA muhabirine, Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimlerin yıkanıp kurutulduktan sonra onarımdan geçirildiğini belirtti.

Halıların renginin pastelleşmesi için tarlalara özenle serildiğini aktaran Akbaba, 'Halılar Antalya sıcağı altında yaz mevsimini geçiriyor. Bugünlerde etkili olan kavurucu sıcaklar insanları olumsuz etkiliyor ama halıların daha fazla ve erken pastelleşmesini sağlıyor. Bu halılar da yurt dışında daha fazla ilgi görüyor.' dedi.

Sıcak havalarda çalışmanın zor olduğunu ifade eden Akbaba, halıları tarlaya serdikten sonra da her gün düzenli olarak ters düz yaptıklarını bu nedenle yoğun bir mesai içerisinde olduklarını kaydetti.

Akbaba, halı tarlalarının Türkiye'de tanındığını ve her gün yerli ve yabancı turistlerin gelerek fotoğraf çektiğini dile getirdi.

İşçilerden Hacer Çukur da her gün sabah saatlerinde halı tarlasına gelerek halı ve kilimleri tek tek güneşe serdiklerini ifade etti.

Sıcak havaların kendilerini zorladığını aktaran Çukur, 'Sıcaklar bizi zorluyor ama halılar için iyi. Halılar bu sıcak altında adeta güzelleşiyor.' diye konuştu.