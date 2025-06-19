Konu ile alakalı MKE Ankaragücü Kulübü sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

" Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında; MKE Ankaragücü’nün tarihi ve kültürel mirası, başkent sanayisiyle kurulabilecek olası iş birlikleri ve kulübümüzün sürdürülebilir başarı hedefleri üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Nazik ev sahipliği ve kulübümüze gösterdiği kıymetli destek için Sayın Seyit Ardıç’a teşekkür ederiz."

Kulüp Başkanımız Sayın Gazi Ercüment Tekin ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyit Ardıç’ı makamında ziyaret etti.



Ziyaret kapsamında; MKE Ankaragücü’nün tarihi ve kültürel mirası, başkent sanayisiyle kurulabilecek olası iş birlikleri… pic.twitter.com/9fJud6BClf — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 18, 2025