Transfer çalışmalarını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde Lig Etabına kalmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Kerem Aktürkoğlu.

25 MİLYON GÖZDEN ÇIKARILDI

Sol kanat transferini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ana hedef Kerem Aktürkoğlu. Yönetimin oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre oyuncuya yıllık 6.5 milyon Euro maaş ödenecek ve sözleşme 4 yıllık olacak.

Kerem ile anlaşan Fenerbahçe'nin Benfica'yı ikna etmek için yoğun mesai harcadığı konuşuluyor.

Benfica, Kerem'den minimum 30 milyon Euro gelir elde etmek istiyor. Buna karşılık teknik direktör Bruno Lage ise oyuncunun ayrılmasına yşil ışık yaktı.

Fenerbahçe, Benfica'ya bonus içermeyen 25 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Edinilen bilgilere göre Benfica henüz bu teklife dönüş yapmadı. Benfica'nın teklifi reddetmesi durumunda yönetim teklifi arttırarak yenileyecek.

Oyuncunun ise Türkiye'ye dönme isteği bulunuyor.