Trendyol Süper Lig’in açılış haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 3-0’lık galibiyetle sezona moralli başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Monaco’dan Wilfried Singo transferinin çıkmaza girmesi üzerine rotasını İtalya’ya çevirdi.

Hedef: Benjamin Pavard

Galatasaray, hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev yapabilen Benjamin Pavard için Inter ile görüşmelere hazırlanıyor. İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığına göre, sarı-kırmızılılar oyuncu için dolaylı temaslara başladı ve kiralık transfer seçeneği masada.

Inter’den Yeşil Işık

Edinilen bilgilere göre Inter, Pavard’ın ayrılığına sıcak bakıyor ve transferde zorluk çıkarmayacak. Galatasaray yönetimi, oyuncuyu taksitli ödeme planı ile kadroya katmayı hedefliyor. Pavard’ın ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray’a transfer olmaya olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Kariyer Performansı

29 yaşındaki Fransız savunmacı, kariyerinde Bayern Münih ve Inter gibi Avrupa devlerinde forma giydi.

Toplam: 361 resmi maç

Katkı: 16 gol, 18 asist

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla: 38 maç, 1 gol, 1 asist

Pavard’ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor ve Inter ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.