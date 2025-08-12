İstanbul'da Mahmutbey-Şişli metro hattında seyahat eden üç kadın, bir erkek yolcu tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradı. Edinilen bilgilere göre, kadınlar erkek yolcunun kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark edince tepki gösterdi.

Kadınların duruma müdahale etmesi üzerine şüpheli, tehditkâr ifadeler kullanarak telefonunu kırdı ve çektiği görüntülere ulaşılmasını engellemeye çalıştı. Ardından kadınlara fiziksel saldırıda bulunan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Saldırıya uğrayan kadınlar, şüphelinin kaçmasına izin vermeyerek müdahalede bulundu. Güvenlik görevlilerine teslim edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şikâyetçi olan kadınların ifadeleri alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.