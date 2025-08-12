2023-2024 sezonunda Southampton’dan kiralık olarak Trabzonspor’a gelen Paul Onuachu, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Yeni sezonda ise bonservisiyle kadroya katılan yıldız golcü, bordo-mavili takımla ilk resmi maçında gol atarak geri dönüşünü taçlandırdı.

Son olarak 23 Mayıs 2024’te Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Beşiktaş’a karşı forma giyen Onuachu, bu maçta da fileleri havalandırmıştı. Yeni sezondaki ilk lig maçında da gol atmayı başaran deneyimli oyuncu, Trabzonspor formasıyla üst üste 4. resmi maçında gol sevinci yaşadı.

26 Maçta 18 Gol: Onuachu’dan Etkileyici Performans

Nijeryalı forvet, Trabzonspor formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 18 gole ulaştı. 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 2 gol atan Onuachu, toplamda 17 golle takımın en skorer ismi olmuştu. Kocaelispor maçıyla bu sayıyı 18'e çıkardı.

Son 4 Maçta 5 Gol

Paul Onuachu, bordo-mavili formayla son 4 resmi maçında da gol atma başarısı gösterdi.

12 Mayıs 2024'te İstanbulspor’a karşı 2 gol

18 Mayıs’ta Başakşehir’e karşı 1 gol

23 Mayıs’ta Beşiktaş’a karşı 1 gol

11 Ağustos 2025’te Kocaelispor karşısında 1 gol

Toplamda bu süreçte 5 gol kaydeden Onuachu, formunu koruduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maç Başı Gol Ortalamasında Sörloth’u Geçti

Paul Onuachu, Trabzonspor tarihinin önemli golcülerinden Alexander Sörloth’u maç başı gol ortalamasında geride bırakmayı başardı.

Sörloth: 2019-2020 sezonunda 34 maçta 24 gol – 0,70 ortalama

Onuachu: 2023-2024 sezonunda 21 maçta 15 gol – 0,71 ortalama

Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle daha az forma giyen Onuachu, buna rağmen daha yüksek bir ortalama yakaladı. Ayrıca, geçtiğimiz sezon Braga’dan kiralanan Simon Banza’nın 0,61’lik ortalamasını da geçti.