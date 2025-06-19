Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiğine ilişkin görüntüler yer almıştır. Bu konuya ilişkin açıklama yapılması uygun görülmüştür.

Olayın emniyet birimlerine ulaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçmiştir. Yapılan inceleme sonucu, şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin ardından çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır.

Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve ağır bir ceza alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağı kamuoyuna duyurulmuştur."