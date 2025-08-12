Balıkesir Sındırgı’da dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Can kaybı yaşanmadı ancak sarsıntı sonrası farklı uzman yorumları dikkat çekti.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin bilinen bir fay hattında olduğunu ve başka bölgeleri tetiklemeyeceğini söyledi. Harita ve yer verilerine dayandığını belirten Üşümezsoy, “Paniğe gerek yok” dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Bu küçük bir deprem değil, evlerden bir süre uzak durun” uyarısında bulundu. Görür, daha büyük bir deprem beklemediğini ama hazırlıklı olunması gerektiğini ekledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, fayın yapısını anlatarak bölgesel deprem riskine dikkat çekti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise uzun vadede riskli bölgeler ve yapı güvenliğine vurgu yaptı.

Sosyal medyada ise uzmanların farklı açıklamaları tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar “Bilime güvenelim” derken, bazıları görüş ayrılıklarının kafa karıştırdığını söyledi.

Uzmanlar, ortak noktada tek bir konuda buluştu: Deprem gerçeği değişmiyor, güvenli yapılar şart.