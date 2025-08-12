Her yıl gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid meteor yağmuru bu gece zirve yapacak.

Saatte 100’e yakın kayan yıldızın görülebileceği doğa olayı, Türkiye’de özellikle şehir ışıklarından uzak ve karanlık bölgelerden net şekilde izlenebilecek. Meteor yağmuru, 13 Ağustos’u 14 Ağustos’a bağlayan gece yarısından sonra, 02.00 ile 04.00 saatleri arasında en yoğun şekilde gözlemlenecek. Gökyüzü uzmanları, en net izleme için kuzeydoğu yönüne bakılmasını ve teleskop yerine çıplak gözle gözlem yapılmasını öneriyor.