İspanyol futbolcu, Türkiye ve Galatasaray taraftarına özel bir teşekkürle başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türk halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için yürekten teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren kendimi evimde hissettirdiniz...”

Ancak aynı pozitif duyguları kulüple ilgili paylaşamayan Morata, Galatasaray’daki yönetim sürecine yönelik şu eleştirileri getirdi:

“Verilen sözlerin ve temel değerlere duyulan saygının korunmadığı anlar oldu. Son ana kadar verilen taahhütler yerine getirilmedi. Öyle ki, emeğimle kazandığım maaşımın bir kısmından ve diğer sözleşmesel haklarımdan feragat etmek zorunda kaldım.”

“Kazanılmış Olanın Ödenmemesi Kabul Edilemez”

Veda mesajında kulüp içindeki sorunları açık yüreklilikle dile getiren Morata, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Benim için hem hayatta hem de işte bazı prensipler vardır ki asla çiğnenmemelidir. Herkesin hakkına saygı göstermek bunlardan biridir. Kazanılmış olanın tanınmaması ve ödenmemesi, benim gözümde kabul edilemez ve inandığım adalet ile profesyonellik değerlerine aykırıdır.”

Taraftara ve Takım Arkadaşlarına Teşekkür

Açıklamasının sonunda, taraftarlara, teknik direktöre ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Morata, İstanbul’un ve Galatasaray’ın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı:

“Siz ve İstanbul şehri daima kalbimde yer alacaksınız. Galatasaray’ın tarihini yazmaya devam edeceğinizden eminim. Paylaştığımız anlar için tüm takım arkadaşlarıma ve Florya’daki tüm emekçilere yürekten teşekkür ederim.”

Morata Galatasaray'da Ne Kadar Süre Oynadı?

Alvaro Morata, Galatasaray kariyerinde kısa süreli bir performans sergilemişti. Kulüpten ayrılışı, mali sıkıntılar ve yönetimsel anlaşmazlıklarla gölgelenmiş oldu. Morata’nın isyan niteliğindeki bu mesajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.