İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, sahasında oynayacağı rövanşta büyük avantajla sahaya çıkacak. Temsilcimiz, galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyet durumlarında adını play-off turuna yazdıracak.

Öte yandan Viking’in tur atlayabilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Norveç temsilcisi, 2 farklı üstünlük sağlaması halinde maç uzatmalara taşınacak, 3 veya daha farklı bir galibiyet elde etmesi durumunda ise doğrudan play-off biletini kapacak.

Başakşehir’in olası rakibi ise Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin galibi olacak. Craiova, evinde oynadığı ilk maçta 3-0’lık net bir galibiyet elde etti ve tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Turuncu-lacivertlilerde Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.