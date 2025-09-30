İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 1-4 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 'Bir Ziyaret', Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde 'Geçmişin Gölgesi', Ümraniye Sahnesi'nde 'Yenilmez', Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde 'Maviydi Bisikletim' eserleriyle yeni sezonu karşılayacak.

'Uçurtmanın Kuyruğu' oyunu ise 4 Ekim'de Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda bugün ve yarın 'Sefiller', Küçükçekmece Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde 1-4 Ekim'de 'Radyo-yu Hümayun', Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 'İki Kişilik Hırgür', Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde 'Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)', Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ise 1-5 Ekim'de 'Büyük Romulus' oyunları izlenebilecek.

İstanbul Kültür Yolu Festivali etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali, Bolşoy Bale ve Orkestrasının bu akşam sahneleyeceği 'Kuğu Gölü' eserine ev sahipliği yapacak.

Bugün, Taksim Cami Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu 'Mana Makamı', Kalyon Kültür Merkezi'nde İrem Şamlı Seymenoğlu solistliğinde 'Makamların Yolculuğu', 1 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda ödüllü müzisyen Andrea Vanzo, AKM Tiyatro Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından 'Napoliten' konseri, Atlas 1948 Sineması'nda 'Ensemble' Ümit Yılmaz ve Jazz to Musiki konserleri gerçekleştirilecek.

'Sevgiliye Selam' konseri AKM Tiyatro Salonu'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Taksim Cami Çok Amaçlı Salon'da 'Saz ve Söz ile' konseri, Ekin Uzunlar AKM'de 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 3 Ekim'de Taksim Cami Çok Amaçlı Salon'da 'Türküler ile Mana' konserinde sahne alacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Hasan Niyazi Tura yönetiminde Kazak soprano Zarina Altynbayeva ile 'Bir Sonbahar Gecesi Rüyası-Operadan Aryalar' konseriyle AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda 3 Ekim'de dinleyicilerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 3 Ekim'de 'Carmen' eserini, 5 Ekim'de de 'Deliriyum' gösterisini AKM'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

'Serkan Çağrı ve Mehter'in Sadası' konseri 5 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

Şarkıcı Berkay 4 Ekim'de, Emre Altuğ 5 Ekim'de AKM'de, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu 5 Ekim'de Taksim Cami Çok Amaçlı Salon'da 'Türkülerde İrfan' konseri verecek.

Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda, 1 Ekim'de Haluk Levent, 2 Ekim'de Oğuzhan Koç, 3 Ekim'de Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı, 4 Ekim'de Murat Boz ve 5 Ekim'de Fatma Turgut sahne alacak.

İstanbul 7. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 2 Ekim'de başlıyor

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen 'İstanbul 7. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali', 2-4 Ekim'de müzikseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılışı 2 Ekim'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda şef Eray İnal'ın yönetmenliğinde düzenlenen 'Mahzuni Şerif Senfoni ile Buluşuyor' konseri ile yapılacak. Konserde Mahzuni Şerif'in eserlerini Emre Altuğ, Uğur Aslan, Yiğit Mahzuni, Elif Buse Doğan ve Yavuz Bingöl seslendirecek.

Yavuz Bingöl, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı moderatörlüğünde 2 Ekim'de Türk halk müziği üzerine söyleşi yapacak. 'Orta Anadolu Müzikali' AKM Tiyatro Salonu'nda 3 Ekim'de izlenebilecek.

Fransa'da yaşayan Arjantinli şarkıcı Natalia Doco 4 Ekim'de AKM Tiyatro Salonu'nda festival sahnesinde yer alacak. Serkan Çağrı, 4 Ekim'de AKM'de 'Türk Müziğinin Köklü Geçmişinden Günümüze' başlıklı bir söyleşi yapacak.

Festival kapsamında açılan sergiler

İstanbul Kültüryolu Festivali kapsamında İstanbul'un birçok mekanında çeşitli sergiler açıldı. Açılan tüm sergiler hakkında detaylı bilgilere 'kulturyolufestivali.com' adresinden ulaşılabilir.

AKM Galeri'de 'Salvador Dali: Sürrealizmin Başyapıtları' sergisi, AKM Çok Amaçlı Salon'da 'Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru' sergisi, AKM'de 'Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası' sergileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry'nin dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 'The Haunted Eye' sergisi, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı 'Hala Yaşıyorum' adlı sergi, Polat Piyalepaşa Çarşı'da açıldı. Sergide Filistinli sanatçılar Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve geçen yıl 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nün sahibi Sliman Mansour'un eserleri yer alıyor.

İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi'nde 'Fethin Rüyası', Tophane Meydan Çeşmesi'nde 'Zaferin Işığı' ve Galata Kulesi'ndeki 'Galata Düşleri' mapping gösterileri, tarih ile teknolojiyi buluşturarak izleyicilere görsel şölen sunuyor.

Diğer sergiler

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 'Yan Yana' başlıklı yeni sergisi, 10 Temmuz 2026'da sona erecek.

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesinin ikinci bölümü 'Akademi Zamanı' adlı sergide ele alınıyor. Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 'Temsil ve Hafıza: 1882-1948' başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından 'Akademi Zamanı' adlı ikinci bölüm, yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı 'Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır' sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 'Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar' ve 'Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize' sergileri, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 'Birlikte/Togæther', Arter'de Nilbar Güreş'in 'Kadife Bakış', İstanbul Akvaryumu'nda deniz memelileri koleksiyonu 'Okyanusun Devleri' sergisi, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde 'Folia', İstanbul Modern'de Ali Kazma'nın 'Aklın Manzaraları', Meşher'de 'Hikaye İstanbul'da Geçiyor' ve Salt Beyoğlu'nda '90'lardan Beri Halı'dayız' sergileri görülebilir.

Bienaller ve diğer festivaller

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği '18. İstanbul Bienali', bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin 'Üç Ayaklı Kedi' başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Bienalin, 'kendini koruma' ve 'gelecek olasılıkları' temaları etrafında şekillenen ilk ayağında, 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri Beyoğlu-Karaköy hattındaki 8 farklı mekanda sergileniyor.

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği 'Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut' ise Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Şiir Derneği tarafından hazırlanan '16.⁠ ⁠Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali', İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ekim'de çeşitli etkinliklerle başlayacak.

CRAFT İSTANBUL 6. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı, 2-5 Ekim'de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu '2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı' Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Fuar, 5 Ekim'e kadar söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

35. Akbank Caz Festivali kapsamında ise bugün Ahmet Ali Arslan Moda All Saints Kilisesi'nde, 1 Ekim'de Joel Lyssarides ve Georgios Prokopiou Arter'de, Berkay Sümbül Quintet Bova'da, Yeşim Pekiner Quintet Nardis Jazz Club'ta, Batu Şallıel and İstanbul Swing Cats Pera 77'de, 2 Ekim'de Chief Adjuah Zorlu PSM'de, Niechec grubu Frankhan'da, 3 Ekim'de Jitwam, Chez Damier ve Grup Ses Frankhan'da DJ setleriyle sahne alacak.

Ayrıca 3 Ekim'de Jazz Meets Rap, Alan Kadıköy'de sahnelenecek. 4 Ekim'de şarkıcı ve besteci Enji Salon İKSV'de, Ali Perret, Octopus Band ile Akatlar Kültür Merkezi'nde, 5 Ekim'de Önder Focan ve Yavuz Darıdere Legendary Hammond Trio ile Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Zorlu PSM'deki programlar

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) bugün 'Don Quixote' oyununun prömiyeri yapılacak. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrolleri paylaştığı eser, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olarak tiyatroseverlerle buluşuyor.

Grammy ödüllü Vicente Amigo 1 Ekim'de, Kerem Görsev Trio, Mammal Hands 3 Ekim'de, Kia Jazz Routes: AVA Trio 4 Ekim'de Zorlu PSM'de konser verecek. Bu hafta 'Afife' oyunu 2 Ekim'de, 'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' oyunu ise 5 Ekim'de sahnelenecek.

Muhabir: Aişe Hümeyra Akgün