Ankara Büyükşehir belediyesi ücretsiz kent gezileri düzenlemeye hazırlanıyor. Ankara'nın doğa ve tarihi güzelliklerine tanık olmak isteyen vatandaşlar ABB'nin düzenlediği kent gezilerine akın etmeye başladı.

Havaların düzelmesi ile ve baharın gelişiyle birlikte yoğunlaşmaya başlayan kent gezileri ile vatandaşlar unutamadıkları ve hep hatırlayacakları anlara tanıklık ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi düzenlenecek olan ücretsiz gezileri sosyal medya hesaplarından Ankaralılarla paylaştı.

Paylaşılan gönderide ABB;

"Ankara'nın Tarihi ve Doğal Güzelliklerine Yolculuk Başlıyor!

Şehrimizin zengin tarihini, büyüleyici doğasını ve eşsiz rekreasyon alanlarını keşfetmeniz için ücretsiz kent içi gezilerimiz başladı. Beypazarı'nın tarihi dokusu, Nallıhan Kuş Cenneti'nin büyüleyici doğası ve Gordion'un antik gizemi sizi bekliyor ifadelerine yer verdi.

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar için ise: https://kentgezileri.ankara.bel.tr linkinden detaylara ulaşabilecekler.

