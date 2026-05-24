Ankara’da ticaretle uğraşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Erdoğan Doğan, 1976 yılında başladığı gazetecilik eğitimini dönemin şartları nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıllar sonra kızının teşvikiyle yeniden üniversiteye dönen Doğan, eğitimini başarıyla tamamladı.

Baba-kız aynı sınıfta okudu

Kızı Azra Doğan Haçkalı’nın da gazetecilik hayalini seçmesiyle ikili, 2022 yılında aynı bölümde eğitim almaya başladı. Baba ve kız, dört yıllık lisans sürecini birlikte tamamlayarak mezuniyet cüppelerini de yan yana giydi.

Kampüs yaşamında dikkat çeken ikili, hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından örnek bir başarı hikâyesi olarak gösterildi.

“Okumanın yaşı yok” mesajı

Erdoğan Doğan, eğitim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, öğrenmenin yaşının olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Okumanın, öğrenmenin bir sınırı yok. İnsan yaşadığı müddetçe okumalı. Bu süreçte bilmediğim çok şey öğrendim.”

Doğan, uzun yıllar sonra yeniden öğrenci olmanın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirtti.

Kızından duygusal açıklama

Avukat Azra Doğan Haçkalı ise babasıyla aynı sırayı paylaşmanın hayatındaki en özel deneyimlerden biri olduğunu söyledi. Haçkalı, “Babamın öğrenmesine şahit olmak paha biçilemezdi” ifadelerini kullandı.

Örnek hikâye olarak dikkat çekti

Baba-kızın birlikte eğitim hayatını tamamlaması, üniversite çevresinde de büyük ilgi gördü. Doğan ailesi, azim ve kararlılığın yaş sınırı olmadığını gösteren örnek bir hikâye olarak öne çıktı.