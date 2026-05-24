CHP’ye ilişkin “mutlak butlan” tartışmalarının ardından Ankara’da hareketli saatler yaşanıyor. Ankara Valiliği’nin talimatı sonrası Ankara Emniyeti ekiplerinin CHP Genel Merkezi çevresinde konuşlandığı görüldü.
Genel merkez içerisinde milletvekilleri, parti yöneticileri ve vatandaşların bekleyişi sürerken, bina girişlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İçeride bazı masaların kırılarak kapılara barikat kurulduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla genel merkez önünde toplanan partililerin bekleyişi devam ederken, bölgede polis yoğunluğu dikkat çekiyor. Parti kurmaylarının da genel merkezden ayrılmadığı belirtiliyor.
Muhabir: Melisa Sapaz