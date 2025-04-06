Yangın 17.30 sıralarında Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde Ahmet Çiftçi’ye ait 3 katlı evin çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Taşova itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyünce ihbar üzerine Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler de olay yerine gönderildi. Ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle beraber yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA