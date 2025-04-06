Sivasspor Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ve teknik çalışma yapıldı.
Antrenmanı izleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Milli Kadın Futbol Takımı'na başarılar diledi.
Teknik direktör Kıragası ve milli oyuncular Ece Türkoğlu ile Ebru Topçu, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı takım, statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı misafir edecek. Taraftarlar mücadeleyi ücretsiz olarak izleyebilecek.