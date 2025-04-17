Altınordu forması giymeye hazırlanan 21 yaşındaki Görkem Akdere, ayak bilek bağlarının kopması sonucu sezonu kapattı. Kiralık olarak takıma katılan genç oyuncu, hiçbir resmi maçta görev yapamadan takımdan ayrıldı. Bu gelişmeyle birlikte Altınordu’nun kadrosundaki oyuncu sayısı 30’dan 29’a düştü.

Sezonun ilk yarısını 3. Lig’de geçirmişti

Görkem Akdere, sezonun ilk yarısında 3. Lig ekiplerinden Türk Metal 1963’te kiralık olarak forma giydi. İkinci devrede Altınordu'ya transfer olan oyuncu, sakatlığı nedeniyle sahalara çıkamadı ve sezonu boş geçmiş oldu.

Altınordu’da sakatlıklar can sıkıyor

Takımda sakatlık sıkıntısı sadece Görkem ile sınırlı değil. Kırmızı-lacivertli ekipte genç stoper Furkan Yöntem, ikinci kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Menisküs ameliyatı olan Sami’nin ise Play-Off maçlarına yetişip yetişemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Gözler İskenderunspor maçında

Altınordu, yeni teknik direktörü Namet Ateş yönetiminde ilk sınavını pazar günü İskenderunspor karşısında verecek. İzmir temsilcisi, bu maçta Play-Off biletini garantilemek için sahaya çıkacak. Kalan haftalarda sadece 1 puan alması durumunda Play-Off’a kalmayı kesinleştirecek.