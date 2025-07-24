Mevcut Başkan Yüksel Gürüz ve yönetiminin, yapılan tüm çağrılara kayıtsız kaldığını belirten Sinan Kanlı, “Ne sorularımıza yanıt alabildik ne de bir istifa kararı geldi. Altay’ın içinde bulunduğu durum adeta bir işgaldir. Bu işgali sonlandırmak için genel kurul üyelerimizi, noter huzurunda imzalarını vererek olağanüstü kongre talebinde bulunmaya davet ediyorum. Bu bir seferberlik görevidir” ifadelerini kullandı.

740 Üyenin 150'sinin İmzası Yeterli

Altay Spor Kulübü’nün yaklaşık 740 üyesi bulunuyor. Tüzüğe göre, yüzde 20 oranında yani 150 üyenin imzası toplanması durumunda mevcut yönetim olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kalacak. Ancak imza atacak üyelerin, aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor.

Altay'da Yönetim Krizi ve Kurtuluş Mücadelesi

Sinan Kanlı'nın öncülüğünde başlatılan bu hareket, Altay’da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Taraftarlar ve camia, yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Olağanüstü kongre sürecinin nasıl şekilleneceği ve mevcut yönetimin nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.