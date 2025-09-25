Mersin'de dün trafikte tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darp eden motosikletteki 2 kişi yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bir hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. ve L.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA