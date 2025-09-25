Mersin'de dün trafikte tartıştıkları hafif ticari araç sürücüsünü darp eden motosikletteki 2 kişi yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda bir hafif ticari araç sürücüsünün, trafikte tartıştığı motosikletteki 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlattı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüpheliler S.A. ve L.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.