Prof. Dr. Şimşek, Türkiye'nin su kaynaklarının azalması ve göllerin kurumasına dikkat çekerek, "Mevcutta 240 gölden 186'sı kurudu. Göllerimiz baskı altında, su kaynaklarımız azalıyor. Bir an önce önlem alınmalı," dedi. Şimşek, 2040 yılına kadar sıcaklıkların 2 derece, 2070'e kadar ise 4 derece artmasının beklendiğini vurguladı. Bu sıcaklık artışının en fazla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hissedileceğini söyledi.

Su Kaynaklarının Azalması ve Su Kıtlığı Riski

Prof. Dr. Şimşek, kuraklığın Türkiye için büyük bir sorun haline geldiğini ifade ederek, "2040'larda su kıtlığı yaşayan ülkeler arasına gireceğiz. Bu yüzden su kaynaklarımızı korumamız ve verimli kullanmamız gerekiyor," dedi. İzmir'de atık suyun denize deşarj edildiğine dikkat çeken Şimşek, bu suyun arıtılarak tarımsal sulamada kullanılmasının su kaynakları üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti.

Yer Altı Suyu Baskısını Azaltmak İçin Önlemler

Yer altı suyu seviyelerinin azaldığını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Bakırçay, Büyükmenderes, Küçükmenderes gibi havzalarda yer altından su çekilmesi artıyor. Bu nedenle yer altı suyunun korunması ve yapay beslemelerle artırılması gerektiğini vurguluyoruz," dedi. Ayrıca, yer altı barajlarının daha verimli kullanılması gerektiğini söyledi.

Su Güvenliği İçin Bakanlık Kurulmalı

Prof. Dr. Şimşek, su güvenliği konusunda acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Su Güvenliği Bakanlığı kurulmalı ve su kaynakları tek bir elden yönetilmeli. Yasal önlemlerle kaçak kuyu açılmasının önüne geçilmeli," diye konuştu.