Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul, 27 Nisan 2025 Pazar günü Ankara Keçiören’de “Hz. Peygamber ve Hudeybiye Antlaşması” konulu konferans düzenleyecekti. Ancak edilen bilgilere göre, konferans "tadilat" nedeniyle Keçiören Belediyesi tarafından iptal edildi. Konferansın iptaliyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kuytul, bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞİN ARKASINDA ANKARA EMNİYET Mİ VAR?

Yapılan açıklamada, söz konusu salonda başka bir etkinliğin düzenlendiği ve diğer programların iptal edilmediği ifade edilerek, “tadilat” gerekçesinin doğru olmadığı belirtildi. Kuytul, konferansın iptalinin arkasında Ankara Emniyetinin olduğunu iddia etti ve geçmişte de benzer şekilde birçok konferansın tehditler sonucu engellendiğini hatırlattı.

Alparslan Kuytul, “Ankara’da son 1-1,5 yılda 6 konferans Emniyet tarafından tehdit edilerek iptal ettirilmiştir. Keçiören Belediyesi de bu baskılara boyun eğmiş ve verdiği sözden dönmüştür” ifadelerini kullandı. Ayrıca, daha önce CHP ve DEM partili belediyelere yapılan baskılarda kendilerinin açık destek verdiklerini anımsatarak, Keçiören Belediyesinden de aynı duruşu beklediklerini ifade etti. Konferansın iptal edilmesine rağmen 25 Nisan Cuma günü saat 20.30’da Ankara’daki dernek binasında tefsir dersinin yapılacağını belirten Alparslan Kuytul, “Zalimlerin yaptıkları bizim moralimizi bozmamakta, motivasyonumuzu düşürmemekte, tam aksine artırmaktadır!” dedi.

Açıklamasının sonunda, Furkan Hareketi’nin engellenemeyeceğini vurgulayan Kuytul, “Gökyüzü yıldızlarla dolacak, Furkan Hareketi dünyaya yayılacak ve İslam düşmanları buna engel olamayacak” sözleriyle mesajını sonlandırdı.