Çankaya Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü park bakım ve temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşların parklarda daha fazla zaman geçirdiğini dikkate alan belediye, yeşil alanlardaki bakım faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayının ilk haftasında Teknopark, İsmet İnönü, Zafer, Yeniden Yaşam, Sağlıkçılar, 75. Yıl, Türkan Saylan ve Fazıl Küçük parklarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Çim biçme ve yabani ot temizliği eş zamanlı olarak yürütülerek hem çevresel hijyen hem de görsel estetik artırıldı.

Yaz aylarında da yoğun mesai harcayan ekipler, parkları vatandaşların dinlenebileceği, yürüyüş yapabileceği ve sosyal etkinlikler düzenleyebileceği konforlu alanlar haline getirmeye devam ediyor. Böylece ilçedeki park ve yeşil alanlar, daha güvenli ve keyifli bir şekilde kullanımına sunuluyor.