Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaz Festivali” muhteşem bir konserle kapılarını açtı. Gündüz hediyelik eşya, giyim ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezen vatandaşlar akşam ise Sevilen sanatçı Sefo’nun konseriyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Konser öncesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan alanı dolduran vatandaşları selamladı. Başkan Ercan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

” 100 bin kişiyi aştık. Burası biliyorsunuz Sincan Park, Ankara’nın yeni gözde mekanı. Bilmeyenler için söyleyeyim burası bataklıktı. Buradan 15 bin kamyon balçık çıkarıldı. Burası kokunun ve sivrisineğin kaynağıydı. Ama şu anda adeta bir cennet bahçesine dönüştü. 300 bin metrekare uçsuz bucaksız alana 20 bin ağaç diktik. Türkiye’nin en büyük çocuk oyun alanı var içerisinde. Halı sahalar tenis kortları, basket sahaları Sincan Park’ın içerisinde yok yok. Burası Türkiye’nin en büyük akıllı parkı. Bir kuruş para vermeden bu parkı yağmur hasadıyla suluyoruz. Akıllı aydınlatmayla enerji maliyetini üçte bire düşürdük. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını getirdiğimiz böyle güzel organizasyonlar yapıyoruz. İyi ki geldiniz gençler iyi eğlenceler diliyorum.”

Festival Alanına Yoğun İlgi

Festival boyunca yalnızca müzik değil, alışveriş ve yöresel tatlar da Sincan Park’ı renklendirdi. Ziyaretçilerin beğenisine sunulan el emeği ürünler yerel yemekler ve hediyelik eşya stantları festivalin kültürel yönünü de ortaya koydu.

Sincan’ da yazın keyfini doyasıya çıkarmak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunan Sincan Yaz Festivali, hem eğlence dolu anlar yaşatacak hem de kültürel çeşitliliği ön plana çıkaracak.

‘Yaz Festivali’ giyim, hediyelik eşya, yöresel ürünler ve konserlerle 24 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Festivalde sahne alacak isimler ise şöyle:

9 Ağustos – Fettah Can

10 Ağustos – Derya Uluğ

16 Ağustos – Cevdet Arslan

22 Ağustos – Uğur Karatekin