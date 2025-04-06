Adana, bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile renkli bir bahar coşkusuna ev sahipliği yaptı. "Dünya Çocukları" temasıyla gerçekleştirilen korteje binlerce kişi katıldı, şehri saran portakal çiçeği kokusu eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı. Seyhan ilçesinde başlayan yürüyüş, müzikler ve danslarla neşe içinde devam ederken, ünlü şarkıcı Simge de verdiği konserle karnavala ayrı bir renk kattı. 4-13 Nisan tarihleri arasında sürecek etkinlik, Adana'yı her yıl olduğu gibi büyük bir kutlamaya dönüştürüyor.

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın korteji bu yıl da Adana’ya çok yakıştı.



Binlerce hemşehrimizle birlikte coşkuyu, neşeyi, dayanışmayı yaşadık. Karnavalımızı renklendiren, güzelleştiren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.



Karnaval 13 Nisan’a kadar… pic.twitter.com/3sREFlCkSb — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) April 5, 2025

Kortej Coşkusu: Binlerce Kişi Yürüdü

Adana, 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile bahar coşkusunu tüm ülkeye yaymaya devam ediyor. “Dünya Çocukları” temasıyla bu yıl düzenlenen korteje, binlerce kişi katıldı. Seyhan ilçesi Atatürk Parkı önünden başlayan yürüyüş, şehrin dört bir yanını renkli görüntülerle sardı. Süslenmiş araçlar, kostümleriyle katılımcılar ve müzikler eşliğinde korteje vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlüler Korteje Katıldı

Korteje, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve ünlü isimler de katıldı. Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla ve neşeli yüz ifadeleriyle şarkılar söylediler, dans ettiler. Yürüyüş, Uğur Mumcu Meydanı’nda son buldu. Bu renkli etkinlik, şehre neşe katarken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Simge Rüzgarı: Konserle Coşku Zirveye Çıktı

Karnavalın ikinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Simge, konseriyle büyük bir coşku yaşattı. Hayranları şarkıcının en sevilen parçalarına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Simge’nin sahne performansı, karnavala ayrı bir enerji katarken, vatandaşlar şarkılar eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı.

Karnavalın Sonraki Günlerinde Neler Olacak?

4 Nisan’da başlayan 13. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, 13 Nisan’a kadar devam edecek. Karnaval süresince renkli etkinlikler, konserler ve çeşitli gösterilerle Adana, hem yerli hem de yabancı turistlere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

Haber: Yusuf YILDIZ/Adana