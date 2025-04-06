Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak’ta dün gece iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşar ve Onur Özyurt ile Volkan Yıldız’ın cenazeleri de incelemelerin ardından morga götürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kavgada kullanıldığı belirlenen 4 tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)