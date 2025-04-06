Çorum’un Alaca ilçesinde, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen tur otobüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kaza, Çorum- Alaca karayolu İlecek mevkiinde meydana geldi. Otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak zemine çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale ile yaralılar hastanelere ulaştırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alındı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazanın nedeni ve sürücünün kimliğiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Yetkililer, kazanın yolculuk sırasında yaşanan bir dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtiyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bilgi edinmek için yetkililer açıklamalarda bulunmaya devam edecek.

Yusuf Çınar/DHA