Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali’nin ön elemeleri sona erdi ve finale kalan filmler açıklandı. Profesyonel film kategorisinde çeşitli ülkelerden 12 film, öğrenci kategorisinde ise 10 film finale kalmayı başardı.

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesi tarafından desteklenen festival, arkeoloji ve sinema tutkunlarını bir araya getirerek kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

FİNALE KALAN FİLMLER

1.Zerzevan’ın Gizemli Hikayesi - Kamer İncedursun – Türkiye

2.Kilikya’ya Yolculuk: Fejes’in İzinde –Zehra Yiğit – Perihan Taş Öz – Türkiye

3.Gargano Sacro - Lorenzo Scaraggi – İtalya

4The Carpets Speak - Daria Razumnikova, Artur Sokolov – Rusya

5.OYA – Sevinç Baloğlu – Türkiye

6.Wind's Heritage - Nasim Soheili – İran

7.Bir Orkestranın İzinde - Musa AK, Hasan Basri ÖZDEMİR – Türkiye

8.The Journey - Kazuya Isobe – Japonya

9.The Ropes of Asclepius - Filippo Ticozzi – İtalya

10.Kahin – Şükrü Gürsoy – Türkiye

11.Goca Yörüğün Tohumları – Mehmet Köprü – Türkiye

12.From Girgenti to Munich - Lorenzo Mercurio – İtalya

FİNALE KALAN ÖĞRENCİ FİLMLERİ

1. Altay – Pelin Girgin – Türkiye

2.From Past to Present "Chechia" – Nour Mansour – Tunus

3.Kışyarı - Hamit Başar Yıldırım – Türkiye

4.Through Xhelo's Eyes - Besa Tusha – Kuzey Makedonya

5.Vahanbheru - The Boat's Companion - Harsh Dave – Hindistan

6.Efsaneden Gerçeğe - Gordion – Zeynep Türksoy Türksever – Türkiye

7.Geleceğin Şefleri – Sinem Aşkar – Türkiye

8.Teatro em Jampa Vive - Kelly Freire Moreira – Brezilya

9.Antioch Milad - Hasan Hüseyin Korkmaz – Türkiye

10.Gri Ankara – Serkan Işık / Emre Balcı- Türkiye