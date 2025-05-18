Amerika Birleşik Devletleri’nin orta kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgalar, Kentucky ve Missouri eyaletlerinde büyük yıkıma neden oldu. İlk belirlemelere göre her iki eyalette toplamda en az 21 kişi yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralandı ve çok sayıda ev ile iş yeri zarar gördü.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, eyalette etkili olan kasırga ve şiddetli fırtına nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Vali Beshear, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu ifade ederken, arama kurtarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Elektrik hatlarının zarar gördüğü bölgelerde binlerce kişi elektriksiz kalırken, yetkililer hasar tespit çalışmalarına hız verdi.

Missouri eyaletinden gelen bilgiler de durumun ciddiyetini ortaya koydu. Eyalet yetkilileri, fırtına ve kasırgaların birçok yerleşim yerini etkisi altına aldığını ve en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şiddetli rüzgâr ve yağışın ağaçları devirdiği, yolları kapattığı ve bazı bölgelerde ulaşımı tamamen durma noktasına getirdiği bildirildi.

Yüzlerce Ev Hasar Gördü, Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Her iki eyalette de çok sayıda konutun çatısı uçtu, evler yıkıldı ve araçlar kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, felaketten etkilenen bölgelerde yaşayanların güvenliği için tahliye planlarının devreye alındığını ve geçici barınma alanlarının oluşturulduğunu açıkladı. Yaralanan vatandaşların çoğunun çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, bazı yaralıların durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgede hava koşullarının önümüzdeki günlerde de tehlikeli seviyede olabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeye çağırıyor.

ABD'de Doğal Afet Alarmı

ABD genelinde bahar aylarında sıkça yaşanan kasırga ve fırtına olayları, bu yıl da ciddi can ve mal kaybına yol açtı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin bu tür hava olaylarının şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.

Son yaşanan felaket, ABD’nin doğal afetlere karşı hazırlık seviyesini ve kriz yönetim stratejilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve yerel yönetimler, afetten etkilenen bölgelerde acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.