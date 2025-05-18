İzmir’in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, örnek bir projeye imza attı. Hafif zihinsel yetersizlik, otizm ve Down sendromlu öğrenciler, kullanılmayan bir konteyneri kitap okuma ve oyun alanına dönüştürdü. Öğrenciler aynı zamanda tarım atölyelerinde yetiştirdikleri kaktüs ve sukulentlerle bu alanı renklendirdi.

Öğrencilerden Dönüştürücü Proje: Konteyner Artık Bir Eğitim ve Sosyalleşme Alanı

Özel Eğitim Öğretmeni Hülya Aksu liderliğinde başlatılan proje, okul bahçesindeki kullanılmayan konteyneri işlevsel hale getirdi. Konteynerin dış yüzeyi resim öğretmeni ve öğrenciler tarafından boyanarak renklendirilirken, iç mekan ise bağışlarla temin edilen mobilyalar ve kitaplarla donatıldı. Öğrenciler, tarım atölyesinde ürettikleri sukulent ve kaktüslerle çevre düzenlemesini de üstlendi.

Aksu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu alan çocukların hem kitap okuyabileceği hem de oyun oynayabileceği bir ortam oldu. Aynı zamanda sokak kedilerine de burada yaşam alanı sağlıyoruz. Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı kazanırken, sorumluluk bilinci de gelişiyor” ifadelerini kullandı.

Özel Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk: Kitap, Oyun ve Doğa İç İçe

Hülya Aksu, öğrencilerin alana büyük ilgi gösterdiğini vurgulayarak, “Her öğrencimizin gelişim düzeyi farklı. Ancak buradaki alan sayesinde sosyalleşiyor, birlikte oyunlar oynuyor, kitap okuyarak keyifli zaman geçiriyorlar. Yapboz yapan da var, kitap okuyup geri getiren de. Bu da onların sorumluluk duygusunu geliştiriyor” dedi.

Öğrencilerin Ellerinden Sanat: Dış Cephede Renkli Hikâyeler

Resim öğretmeni Nazlı Devrim Nazlı ise projeye öğrencilerle birlikte resim çizerek destek verdiklerini belirtti. “Kendi yaptıkları resimleri boyadıklarında büyük bir mutluluk yaşıyorlar. Hatta öğlen aralarında burada zaman geçirmek için sıraya giriyorlar. Bu sahiplenme, onların özgüvenine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Tarım Atölyesinde Üretilen Kaktüs ve Sukulentler Satışa Sunuluyor

Okul bünyesindeki tarım atölyesinde yetiştirilen bitkiler, ‘Öğrenci Dükkanı’ adı verilen alanda satışa sunuluyor. Elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık olarak veriliyor. Tarım Teknolojisi Öğretmeni Adem Erhan, bugüne kadar yaklaşık 200 çeşit kaktüs ürettiklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bu süreçte üretim, bakım ve satış konularında aktif rol alıyor. Bu bitkiler hem bakımı kolay hem de özel gereksinimli öğrenciler için oldukça uygun” dedi.

Ayrıca okuldan üç öğrenci, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus programı kapsamında Macaristan’ın Budapeşte kentinde iki haftalık mesleki staj deneyimi yaşadı. Öğrenciler, bitki yetiştiriciliği, çoğaltma teknikleri ve bakım süreçleri üzerine eğitim aldı.